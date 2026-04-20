Basketball: Knifflige Auslosung bei Heim-WM für Deutschland

SID 20.04.2026 • 11:50 Uhr Gegen Titelverteidiger USA, Frankreich und Australien müssen die Gastgeberinnen in der Vorrunde nicht antreten.

Ganz dicke Brocken bleiben Satou Sabally und Co. in der Gruppenphase der Heim-WM erspart, für die deutschen Basketballerinnen könnte es dennoch früh knifflig werden.

Bei der mit Spannung erwarteten Auslosung für das Turnier am Dienstag (18.00 Uhr) im Spielort Berlin wird der Gastgeber aus Topf eins gezogen, zumindest Titelverteidiger USA, Frankreich und Australien scheiden damit als mögliche Gegner aus.

China, Belgien und Spanien drohen

Der Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange drohen Duelle mit dem Weltranglistenvierten und Vizeweltmeister China, Europameister Belgien (5.) oder Spanien (6.). 16 Teilnehmer werden auf vier Gruppen aufgeteilt, maximal zwei Teams dürfen dabei aus Europa kommen. Deutschland tritt bei der WM (4. bis 13. September) in Vorrundenstaffel A an.

Erst zum dritten Mal nimmt eine deutsche Auswahl an einer Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen teil. 1998 hatte ein Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ebenfalls zu Hause mitgespielt, 1967 war die DDR in Prag angetreten.

Nowitzki in Hall of Fame aufgenommen

Das DBB-Team um Starspielerin Sabally (New York Liberty) hatte sein Ticket für die Weltmeisterschaft automatisch sicher. In der sportlich unbedeutenden Qualifikation im März wurde die deutsche Mannschaft in Villeurbanne hinter dem in fünf Spielen ungeschlagenen Gastgeber Frankreich Zweiter.