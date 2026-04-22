Basketball: WM 2031 offiziell vergeben

SID 22.04.2026 • 12:48 Uhr Die Spiele der Titelkämpfe in fünf Jahren werden in Lille, Lyon und Paris steigen.

Die Basketball-Weltmeisterschaft 2031 findet in Frankreich statt. Wie der Weltverband FIBA am Mittwoch mitteilte, werden die Spiele in Lille, Lyon und Paris steigen. Die Finalrunde des Turniers, das vom 29. August bis 14. September dauern soll, wird ebenfalls in der französischen Hauptstadt ausgespielt.

Bei der WM im kommenden Jahr will die deutsche Nationalmannschaft in Katar ihren Titel erfolgreich verteidigen. Spielorte der nächsten Europameisterschaft im Jahr 2029, bei der Deutschland ebenfalls als amtierender Champion antreten wird, sind Estland, Griechenland, Slowenien und Spanien mit finaler Phase in Madrid.