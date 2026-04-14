„Klassiker“: Endet deutsche Basketball-Durststrecke nach 29 Jahren?

SID 14.04.2026 • 13:35 Uhr Deutschlands Basketballerinnen wollen nach 29 Jahren gegen einen Konkurrenten wieder gewinnen.

In der heißen Phase ihrer Vorbereitung auf die Heim-WM in Berlin fordern die deutschen Basketballerinnen in einem Härtetest Spanien. Das Länderspiel gegen den viermaligen Europameister findet am 15. August (19.00 Uhr) in Ludwigsburg statt. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt.

„Deutschland gegen Spanien. Ein Klassiker“, sagte Bundestrainer Olaf Lange zum Duell. Der starke Gegner gehöre „zur Weltspitze“ und sei „immer ein Kandidat für Medaillen bei Weltmeisterschaften und EuroBaskets. Intensiv, emotional, spektakulär. Genau der Gegner, den man vor einer Heim-WM braucht.“

Zum Kader werden nach derzeitigem Stand laut DBB noch nicht die Spielerinnen aus der nordamerikanischen Profiliga WNBA gehören. Das heißt, Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich sowie Luisa Geiselsöder würden wohl fehlen. Eventuell auch Frieda Bühner, die in der Nacht zu Dienstag von Portland Fire an Position 17 gedraftet worden war.

Von 26 Spielen gegen die Spanierinnen gingen 22 verloren. Der bislang letzte Sieg datiert vom 6. Juni 1997.