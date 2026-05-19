Heim-WM: DBB-Frauen spielen nicht zur Primetime

SID 19.05.2026 • 17:20 Uhr Die DBB-Frauen um Bundestrainer Olaf Lange sind in der Vorrundengruppe A jeweils am frühen Abend gefordert.

Die deutschen Basketballerinnen absolvieren bei der Heim-WM im Spätsommer ihre Vorrundenspiele nicht zur Primetime.

Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange ist in der Gruppe A jeweils am frühen Abend gefordert. Das Auftaktspiel gegen den viermaligen Europameister Spanien findet am 4. September um 17.45 Uhr in der Berliner Uber Arena statt.

Am 5. September geht es in der kleineren Max-Schmeling-Halle ab 18.00 Uhr gegen Japan, das abschließende Gruppenduell mit Mali am 7. September wird wieder in der Uber Arena ausgetragen (17.50). Es folgen beim Turnier die Qualifikationsrunde für das Viertelfinale (8./9. September), das Viertelfinale (10.), Halbfinale (12.) und Finale (13.).