Heim-WM: DBB-Frauen spielen nicht zur Primetime

Die deutschen Basketballerinnen absolvieren bei der Heim-WM im Spätsommer ihre Vorrundenspiele nicht zur Primetime.
Spielplan zur Heim-WM veröffentlicht
Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange ist in der Gruppe A jeweils am frühen Abend gefordert. Das Auftaktspiel gegen den viermaligen Europameister Spanien findet am 4. September um 17.45 Uhr in der Berliner Uber Arena statt.
Am 5. September geht es in der kleineren Max-Schmeling-Halle ab 18.00 Uhr gegen Japan, das abschließende Gruppenduell mit Mali am 7. September wird wieder in der Uber Arena ausgetragen (17.50). Es folgen beim Turnier die Qualifikationsrunde für das Viertelfinale (8./9. September), das Viertelfinale (10.), Halbfinale (12.) und Finale (13.).
Ziel der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist eine Medaille. Nach derzeitigem Stand kann Lange bei der Weltmeisterschaft mit Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder sowie Frieda Bühner auf gleich fünf Spielerinnen aus der nordamerikanischen Profiliga WNBA zurückgreifen.