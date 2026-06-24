Schröder führt DBB-Auswahl in WM-Qualifikation an

SID 24.06.2026 • 13:16 Uhr Bundestrainer Álex Mumbrú hat den Kader für das dritte WM-Qualifikationsfenster nominiert. Viele prominente Namen fehlen.

NBA-Star Dennis Schröder führt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im dritten Qualifikationsfenster für die WM 2027 in Katar an. Bundestrainer Álex Mumbrú nominierte am Mittwoch einen 15-köpfigen Kader um den Kapitän der Welt- und Europameister-Mannschaft für die Partien am 3. Juli (19.00 Uhr MESZ) in Riga gegen Israel und drei Tage später in Bamberg gegen Zypern (19.00 Uhr).

Erstmals im Aufgebot der Herren-Nationalmannschaft stehen Sananda Fru, Simonas Lukosius und Michael Rataj, die jeweils vor ihrem Länderspieldebüt stehen. Schröder (Cleveland Cavaliers) ist der einzige Welt- und Europameister, der bei der Qualifikation dabei sein wird. Prominente Namen wie Franz und Moritz Wagner steigen voraussichtlich erst später – wenn überhaupt – in die Qualifikation ein.

Der Kader im Überblick: