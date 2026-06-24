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Schröder führt DBB-Auswahl in WM-Qualifikation an

Schröder führt DBB-Auswahl an

Bundestrainer Álex Mumbrú hat den Kader für das dritte WM-Qualifikationsfenster nominiert. Viele prominente Namen fehlen.
Dennis Schröder spricht im SPORT1-Interview über die ersten beiden verlorenen Playoff-Spiele und die Entwicklung des deutschen Basketballs.
SID
Bundestrainer Álex Mumbrú hat den Kader für das dritte WM-Qualifikationsfenster nominiert. Viele prominente Namen fehlen.

NBA-Star Dennis Schröder führt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im dritten Qualifikationsfenster für die WM 2027 in Katar an. Bundestrainer Álex Mumbrú nominierte am Mittwoch einen 15-köpfigen Kader um den Kapitän der Welt- und Europameister-Mannschaft für die Partien am 3. Juli (19.00 Uhr MESZ) in Riga gegen Israel und drei Tage später in Bamberg gegen Zypern (19.00 Uhr).

Erstmals im Aufgebot der Herren-Nationalmannschaft stehen Sananda Fru, Simonas Lukosius und Michael Rataj, die jeweils vor ihrem Länderspieldebüt stehen. Schröder (Cleveland Cavaliers) ist der einzige Welt- und Europameister, der bei der Qualifikation dabei sein wird. Prominente Namen wie Franz und Moritz Wagner steigen voraussichtlich erst später – wenn überhaupt – in die Qualifikation ein.

Der Kader im Überblick:

Mahir Agva (letzter Verein: Merkezefendi Belediyesi Denizli/Türkei), Joel Aminu (Telekom Baskets Bonn), Kay Bruhnke (Rytas Vilnius/Litauen), Malte Delow (Alba Berlin), Sananda Fru (Marquette University/USA), Leon Kratzer (FC Bayern München), Simonas Lukosius (Rytas Vilnius/Litauen), Jonas Mattisseck (Alba Berlin), Kostja Mushidi (Niners Chemnitz), Louis Olinde (letzter Verein: BAXI Manresa/Spanien), Michael Rataj (Alba Berlin), Tim Schneider (Türk Telekom Ankara/Türkei), Dennis Schröder (Cleveland Cavaliers/USA), Christian Sengfelder (ratiopharm Ulm), Nelson Weidemann (letzter Verein: ratiopharm Ulm).

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