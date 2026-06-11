Schon jetzt fiebert Satou Sabally der Weltmeisterschaft in ihrer Heimstadt Berlin entgegen. „Das ist ein absolutes Karriere-Highlight, zusammen mit Olympia natürlich“, sagte der deutsche Basketballstar im Sport1-Interview, „ich bin in Deutschland aufgewachsen, das Turnier liegt mir sehr am Herzen.“
WM in Berlin für Sabally „absolutes Karriere-Highlight“
Vom 4. bis 13. September wird in der Uber Arena und der Max-Schmeling-Halle gespielt, die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft in der Vorrunde auf Europameister Spanien, Japan und Mali. Ziel für WNBA-Profi Sabally (New York Liberty) ist „auf jeden Fall eine Medaille. Am besten Gold.“
Ähnlich sieht es Saballys Liberty-Teamkollegin Leonie Fiebich: „Wir müssen erstmal schauen, wie wir die Gruppe überstehen, wollen natürlich Erster werden und dann von Spiel zu Spiel gucken. Aber Ziel ist natürlich eine Medaille.“
Ihren Beitrag zu gut gefüllten Hallen hat Fiebich (26), WNBA-Champion von 2024, schon geleistet. „Ich habe schon sehr, sehr viele Tickets für meine Familie und Freunde gekauft und freue mich einfach, dass alle dabei sind.“ Auch Sabally kann auf Unterstützung zählen. „Meine ganzen Freunde werden kommen, die ganze Familie und die ganzen bekannten Gesichter werden alle da sein“, sagte die 28-Jährige, „so eine WM in seiner Heimatstadt zu haben, ist schon sehr speziell.“