WM in Berlin für Sabally „absolutes Karriere-Highlight“

SID 11.06.2026 • 05:31 Uhr "Ich bin in Deutschland aufgewachsen, das Turnier liegt mir sehr am Herzen", sagt der Basketballstar.

Schon jetzt fiebert Satou Sabally der Weltmeisterschaft in ihrer Heimstadt Berlin entgegen. „Das ist ein absolutes Karriere-Highlight, zusammen mit Olympia natürlich“, sagte der deutsche Basketballstar im Sport1-Interview, „ich bin in Deutschland aufgewachsen, das Turnier liegt mir sehr am Herzen.“

Vom 4. bis 13. September wird in der Uber Arena und der Max-Schmeling-Halle gespielt, die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft in der Vorrunde auf Europameister Spanien, Japan und Mali. Ziel für WNBA-Profi Sabally (New York Liberty) ist „auf jeden Fall eine Medaille. Am besten Gold.“

Ähnlich sieht es Saballys Liberty-Teamkollegin Leonie Fiebich: „Wir müssen erstmal schauen, wie wir die Gruppe überstehen, wollen natürlich Erster werden und dann von Spiel zu Spiel gucken. Aber Ziel ist natürlich eine Medaille.“