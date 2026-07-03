Basketball, WM-Qualifikation heute live: Deutschland - Israel im TV, Stream& Liveticker - Schröder kritisiert Quali: "Schwachsinn"

SPORT1 03.07.2026 • 16:01 Uhr Weltmeister Deutschland hat die nächsten beiden Spiele der WM-Qualifikation vor der Brust. Heute geht es für das DBB-Team um Dennis Schröder in Riga gegen Israel. So können Sie das Spiel verfolgen.

Der Weltmeister hat die nächsten Spiele der WM-Qualifikation vor der Brust. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft heute Abend zunächst in Riga – wo Deutschland im September 2025 auch Europameister wurde – auf Israel (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Am Montag geht es dann gegen Zypern weiter.

Der Anführer ist auch in diesem Sommer Kapitän Dennis Schröder. „Es ist unglaublich, dass man einen Spieler wie Dennis hat, den man anruft und der sofort sagt: ‚Ich bin im Team'“, erzählt Bundestrainer Àlex Mumbrú in Berlin. „Super einfach“ sei der Austausch mit dem Kapitän der deutschen Basketballer, die Einstellung seines Anführers sorgt beim Spanier hörbar für allergrößten Respekt.

Basketball, WM-Qualifikation heute LIVE: So verfolgen Sie Israel – Deutschland

TV: MagentaTV

MagentaTV Stream: MagentaTV

MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Schröder lässt keine Gelegenheit aus zu betonen, wie wichtig es ihm ist, sich der Aufgabe völlig zu verschreiben – auch diesmal nicht. „Ich will nur, dass die Leute sehen, dass ich ein Commitment abgegeben habe, dass ich für Deutschland stehe“, so Schröder, denn jede Partie sei „wichtig für die Nationalmannschaft. Man kann nicht einfach nur zu den großen Turnieren kommen.“

WM-Quali: Schröder als einziger Weltmeister dabei

Dass Schröder in der WM-Quali für Deutschland mitspielt und damit seiner „Vorbildfunktion“ nachkommt, wie er selbst sagt, ist dieser Tage besonders wichtig. Denn der 32-Jährige ist nicht nur der einzige NBA-Profi im Aufgebot, sondern auch der einzige Weltmeister. Von den Europameistern läuft neben dem Braunschweiger nur Leon Kratzer auf.

Dass „wichtige Jungs“, wie Mumbrú sie nennt, diesmal nicht da sind, hat natürlich Gründe: „Manche sind verletzt, manche haben keinen Vertrag. Einige sind super müde, weil sie mehr als 80 Spiele gemacht haben“, erklärt der Coach. So fehlen nicht nur die Wagner-Brüder Franz und Moritz, Tristan da Silva, Isaiah Hartenstein oder der frisch gebackene NBA-Champion Ariel Hukporti, sondern auch ein Bayern-Block mit Andreas Obst, Johannes Voigtmann, Oscar da Silva und Justus Hollatz steht nicht zur Verfügung.

Als Weltmeister in die Quali? „Schwachsinn“

Das Training in der Max-Schmeling-Halle genießt Schröder, „jeden Tag mit dem Adler auf der Brust rumzulaufen, ist eine Ehre“, betont er. Unter anderem mit den drei Neulingen Sananda Fru, Simonas Lukosius und Michael Rataj bereitet sich der Spielmacher seit Dienstag vor – und ist optimistisch. „Es sind alles gute Jungs. Jeder kann Basketball spielen, deshalb mache ich mir da keine Sorgen.“

Das Ziel ist klar. „Wir wollen beide Spiele gewinnen“, sagt Schröder, es wären die Siege Nummer vier und fünf für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der ersten Qualifikationsphase. Bislang hat es nur eine Niederlage gegeben, die zweite Gruppenhase auf dem Weg zur Endrunde in Katar 2027 ist bereits erreicht.

Dass der Titelverteidiger überhaupt durch eine Qualifikation muss, kann Schröder absolut nicht nachvollziehen. „Schwachsinn in meinen Augen“, sagt der Spielmacher der Cleveland Cavaliers: „Wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen, da sollten wir eigentlich qualifiziert sein. Es ist, wie es ist.“