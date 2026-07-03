Bei Rückkehr nach Riga: Schröder führt Basketballer zum Sieg

SID 03.07.2026 • 20:55 Uhr Im EM-Finalort sammelt der Welt- und Europameister mit einem Sieg über Israel wichtige Punkte.

Gut neuneinhalb Monate nach dem EM-Triumph von Riga haben die deutschen Basketballer bei der Rückkehr in den Finalort ihre Aufgabe gegen Israel gelöst und das Punktekonto auf dem Weg zur WM aufgestockt. Angeführt von Kapitän Dennis Schröder gewann das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú das Qualifikationsspiel in der lettischen Hauptstadt, wohin der Gegner wegen der Sicherheitslage in der Heimat ausgewichen war, 92:86 (45:37) und holte den vierten Sieg im fünften Spiel der ersten Gruppenphase. Das Ticket für die zweite hatte der Welt- und Europameister schon vorher sicher.

Dennoch war der Erfolg wichtig, alle Ergebnisse werden mitgenommen. In der nächsten Qualifikationsphase geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ab Ende August sicher gegen Polen, um die weiteren zwei Plätze kämpfen in der Parallelstaffel noch die Niederlande, Lettland und Österreich. Die besten drei Mannschaften der neuen Sechsergruppe fliegen zur Weltmeisterschaft in Katar (27. August bis 12. September 2027).

„Wir wollen beide Spiele gewinnen“, hatte Schröder mit Blick auf Israel und den Abschluss am Montag (19.00 Uhr/MagentaTV) in Bamberg gegen Zypern gesagt. Teil eins des Plans ging auf. Bester deutscher Werfer war Schröder mit 20 Punkten, auch Christian Sengfelder (16) und Kay Bruhnke (15) kamen auf eine zweistellige Ausbeute. Das Hinspiel Ende November in Ulm hatte die deutsche Mannschaft klar gewonnen (89:69).

Schröder ist im aktuellen Länderspielfenster nicht nur der einzige Weltmeister, sondern auch der einzige NBA-Profi, den Mumbrù für sein Aufgebot nominierte. „Manche sind verletzt, manche haben keinen Vertrag. Einige sind super müde, weil sie mehr als 80 Spiele gemacht haben“, begründete der Spanier seine Spielerauswahl. So fehlen unter anderem die Wagner-Brüder Franz und Moritz, Tristan da Silva oder Isaiah Hartenstein. Auch ein großer Bayern-Block um Andreas Obst steht nicht zur Verfügung.

In Riga, wo das DBB-Team am 14. September 2025 im EM-Finale die Türkei geschlagen hatte, gelang ein Traumstart. Die deutsche Mannschaft mit den Europameistern Schröder und Leon Kratzer führte nach gut 80 Sekunden 10:0, danach unterliefen den in dieser Zusammensetzung nicht eingespielten Gästen aber viele Fehler. So kamen in Sananda Fru, Simonas Lukosius und Michael Rataj gleich drei Neulinge zum Einsatz. Nach vier erfolgreichen Dreiern in Serie, drei versenkte Sengfelder, gab es zur Pause ein kleines Polster.

Im starken dritten Viertel (31:18) zogen Schröder und Co. entscheidend davon, auch, weil dem Team nun weniger Turnovers unterliefen. Tim Schneider sorgte für die erste 20-Punkte-Führung (71:51/28.), in der Schlussphase konnte Israel trotz Zwischenspurts nicht mehr für echte Spannung sorgen.