Hartenstein-Comeback perfekt! Deutschland mit ordentlich NBA-Power

SID 16.07.2026 • 13:25 Uhr Bundestrainer Álex Mumbrú kann auf sieben NBA-Profis setzen. Unter anderem gibt Isaiah Hartenstein sein Comeback.

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú kann im kommenden Länderspielfenster auf viel NBA-Power setzen.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mitteilte, haben Kapitän Dennis Schröder (Cleveland Cavaliers), Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder), Tristan da Silva (Orlando Magic), Ariel Hukporti (Philadelphia 76ers) sowie die Rookies Christian Anderson, Hannes Steinbach (beide Charlotte Hornets) und Jack Kayil (New York Knicks) ihre Bereitschaft signalisiert, beim Supercup in Hamburg (21./22. August 2026) und danach in der WM-Qualifikation dabei zu sein.

Während Hartenstein erstmals seit 2018 wieder für Deutschland auflaufen wird, stehen Steinbach und Hukporti vor ihrem Nationalmannschaftsdebüt. Anderson war bereits vor der EM 2025 Teil des erweiterten Kaders gewesen, auch Kayil spielte bereits in der WM-und EM-Quali für das DBB-Team.

Wagner-Brüder legen Pause ein

Moritz (Brooklyn Nets) und Franz Wagner (Orlando Magic) werden derweil wie geplant in diesem Sommer eine Pause in der Nationalmannschaft einlegen.

Neben den NBA-Profis werden auch die EuroLeague-Spieler Andreas Obst, Oscar da Silva, Johannes Thiemann (alle Bayern München), Isaac Bonga (Panathinaikos Athen), David Krämer (Roter Stern Belgrad) und Daniel Theis (vor Wechsel zu Asvel Villeurbanne) mit dabei sein. Das kommende Fenster ist in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 in Katar vor großer Bedeutung.