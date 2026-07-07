Mumbrú lobt Anführer Schröder: 50 Prozent Einsatz „unmöglich“

SID 07.07.2026 • 05:58 Uhr "Wenn er spielt, ist er bereit", sagt der Bundestrainer zur Halbzeit der WM-Qualifikation über seinen Kapitän.

Anführer, Vorbild, Topscorer: Bundestrainer Àlex Mumbrú hat Basketballstar Dennis Schröder für das Auftreten im Nationalteam gelobt. „Für Dennis ist es unmöglich, mit 50 Prozent zu spielen. Wenn er spielt, ist er bereit“, sagte der Spanier nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Qualifikationsphase für die WM 2027. „Wenn er drin ist, will er mit 100 Prozent spielen.“

Bei den Partien am vergangenen Freitag gegen Israel in Riga (92:86) und auch am Montag gegen Zypern in Bamberg (111:79) hatte Kapitän Schröder beim Welt- und Europameister mit 20 Punkten als bester Werfer geglänzt. Für die jüngeren Spieler sei es laut Mumbrú aber besonders wichtig zu sehen, „wie er den ganzen Abend auftritt“.

Der NBA-Profi genoss die Einsätze im Nationalteam, speziell vor Heimpublikum. „Jedes Mal, wenn ich auf dem Feld stehe, ist es was Besonderes“, so Schröder. Und jeder Einsatz für Deutschland sei wichtig. „Wir haben das 40 Minuten gezeigt. Wir hätten noch besser spielen können“, sagte der Braunschweiger nach dem Spiel gegen Außenseiter Zypern bei MagentaTV: „Wir sind auf jeden Fall zufrieden.“

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) beendete die erste Gruppenphase mit fünf Siegen aus sechs Spielen, die Ausgangslage vor der zweiten Qualifikationsphase mit Spielen gegen die Niederlande, Polen und Lettland ist ausgezeichnet. Drei Teams aus der neuen Sechsergruppe, zu der neben Deutschland aus der Staffel E auch Kroatien und Israel gehören werden, kommen zur WM in Katar (27. August bis 12. September 2027). Polen (12 Punkte) führt ungeschlagen vor Kroatien, Deutschland (beide 11), Lettland (9), der Niederlande und Israel (beide 8).