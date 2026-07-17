WM-Vorbereitung: DBB-Frauen starten ohne Bundestrainer

SID 17.07.2026 • 12:41 Uhr Auch die WNBA-Stars fehlen vor der Heim-WM zunächst, Kapitänin Marie Gülich kehrt nach langer Verletzung zurück.

Zunächst ohne Bundestrainer Olaf Lange und die WNBA-Stars starten die deutschen Basketballerinnen in ihre Vorbereitung für die Heim-WM. Dafür gehört Kapitänin Marie Gülich nach ihrem Kreuzbandriss im Mai 2025 wieder zum nominierten 16-köpfigen Kader, der sich am 9. August in Ludwigsburg versammelt.

Laut Mitteilung des Deutschen Basketball Bundes am Freitag können die fünf Deutschen aus der amerikanischen Profiliga um Satou Sabally erst kurz vor der WM zum Team stoßen. Lange, der an der Seite seiner Ehefrau Sandy Brondello als Co-Trainer beim WNBA-Team Toronto Tempo arbeitet, wird seine Auswahl zunächst aus Kanada betreuen, wie der DBB schrieb.