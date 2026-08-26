Basketball-WM: Kann WNBA-Star Nyara Sabally spielen?

SID 26.08.2026 • 08:26 Uhr Die WNBA-Spielerin werde vor dem Heimturnier in Berlin "auf jeden Fall" zum DBB-Team stoßen. Aktuell erholt sie sich noch von einer Verletzung.

Olaf Lange, Bundestrainer der deutschen Basketballerinnen, ist zufrieden mit dem Heilungsverlauf von WNBA-Profi Nyara Sabally vor der Heim-WM. „Kommen wird sie auf jeden Fall. Wir haben sie ja jetzt schon früher nach Deutschland gebracht, sie ist in Behandlung. Jetzt nicht bei der Nationalmannschaft. Da müssen wir auch ganz vorsichtig sein, was ich hier sage, sonst wird sie für zwei Jahre gesperrt. Deshalb sind wir auch momentan nicht direkt mit ihr in Kontakt“, sagte Lange am Dienstagabend in Köln.

Sabally, die aktuell Wadenprobleme plagen, sei derzeit „in einer guten Situation in Düsseldorf. Und die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Es geht ja um MRT-Bilder und Interpretationen“, so Lange. Der Coach fügte an, erste Rücksprachen sähen „symptomatisch viel besser aus als in Toronto diagnostiziert“. Die Spielerin von Toronto Tempo, wo auch Lange als Co-Trainer arbeitet, hat wegen der Blessur seit zwei Wochen nicht auf dem Court gestanden.

Lange erklärte derweil, warum er aktuell nicht mit Sabally in Kontakt steht. „Es gibt da gewisse Regeln, denen zufolge Spielerinnen, je nachdem, wie lange sie in der Liga gespielt haben, nur so und so viele Tage nicht bei ihren Teams sein dürfen. Da Nyara eine derjenigen ist, die am längsten in der WNBA gespielt haben, dürfte sie jetzt nicht frühzeitig abreisen, sonst wird sie gesperrt. Und da sie jetzt nach Deutschland abreist und jetzt die WM ist, könnte das von bestimmten Vereinen so interpretiert werden, dass sie da irgendeinen Wettbewerbsvorteil erhält. Und wenn das an die Liga vorgetragen wird, hat die Handlungsbedarf. Dann müssen wir anfangen zu beweisen, dass sie nicht bei der Nationalmannschaft ist“, so Lange.

Die 26-Jährige spielt eine wichtige Rolle in Langes Planungen für die Medaillenmission bei der Weltmeisterschaft in ihrer Heimatstadt Berlin (4. bis 13. September), besonders nachdem ihre Schwester Satou wegen einer Gehirnerschütterung hatte absagen müssen. Leonie Fiebich, wie Satou Sabally bei New York Liberty unter Vertrag, hatte kürzlich ihr Comeback nach einer Fußverletzung gegeben, zuvor bereits ihre WM-Teilnahme bestätigt.