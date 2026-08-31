Basketball-WM: US-Frauen in Berlin ohne Topstars Wilson und Plum

SID 31.08.2026 • 14:56 Uhr Die Topspielerinnen können "aus gesundheitlichen Gründen" nicht für den Rekordsieger am Turnier teilnehmen.

Rekordsieger USA muss bei der Basketball-WM in Berlin ohne die Topspielerinnen A’ja Wilson und Kelsey Plum auskommen. Beide können „aus gesundheitlichen Gründen“ nicht am Turnier teilnehmen, das gab der US-Verband am Montag bekannt.

Sonia Citron und Kiki Iriafen (beide Washington Mystics) rücken ins Aufgebot nach. Trotz der Ausfälle kann Nationaltrainerin Kara Lawson auf viel Starpower setzen. Unter anderem sind Überfliegerin Caitlin Clark, Breanna Stewart und Napheesa Collier dabei.

Viermalige MVP fehlt in Berlin

Mit Wilson fehlt allerdings ein ganz großer Name. Die 30-Jährige von den Las Vegas Aces holte bislang dreimal den WNBA-Titel und wurde in der Liga viermal als MVP ausgezeichnet. Die zweimalige Olympiasiegerin wurde auch in Paris 2024 zur wertvollsten Spielerin gewählt.