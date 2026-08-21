Fiebich hebt Daumen für die WM: "Werde auf jeden Fall spielen"

SID 21.08.2026 • 12:32 Uhr Die 26-Jährige vom WNBA-Klub New York Liberty pausiert wegen Knöchelproblemen seit Wochen.

Nach der Absage von Starspielerin Satou Sabally hat Leonie Fiebich gute Nachrichten für das deutsche Basketball-Nationalteam vor der Heim-WM in Berlin. „Ich werde auf jeden Fall spielen, das nehme ich mir fest vor“, sagte WNBA-Profi Fiebich (New York Liberty) bei sportschau.de

Die 26-Jährige plagen weiter Knöchelprobleme, sie ist seit Anfang Juli nicht mehr zum Einsatz gekommen. „Ich weiß nicht, ob ich zu 100 Prozent im vollen Saft stehen werde“, sagte Fiebich mit Blick auf das anstehende Turnier (4. bis 13. September). „Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass ich das schaffe und dann so fit wie möglich bin.“

Fiebichs Klubkollegin Sabally hatte am Mittwoch wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung mitgeteilt, dass sie beim Highlight in ihrer Heimatstadt nicht dabei sein kann. Da auch ihre jüngerer Schwester Nyara (Toronto Tempo) derzeit wegen einer Wadenverletzung pausiert und für die Weltmeisterschaft auf der Kippe steht, ist die Zusage von Fiebich enorm wichtig.