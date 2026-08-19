Bittere deutsche WM-Absage ist offiziell: Ein Lebenstraum ist geplatzt

SID 19.08.2026 • 18:45 Uhr Satou Sabally fällt für die Heim-WM aus. Die WNBA-Spielerin von New York Liberty leidet weiter unter den Folgen einer Gehirnerschütterung.

Für Basketballstar Satou Sabally ist der Traum von der Teilnahme an der WM in ihrer Heimatstadt Berlin endgültig geplatzt. „Darauf habe ich jahrelang hingearbeitet und immer alles gegeben“, schrieb die WNBA-Spielerin von New York Liberty am Mittwoch bei Instagram. „Ich muss jetzt auf meinen Körper hören, meine Gesundheit an erste Stelle setzen und mich auf mein vollständige Genesung konzentrieren.“

Sabally leidet weiter unter den Folgen einer Gehirnerschütterung, die 28-Jährige hat seit dem 24. Juni nicht mehr gespielt. Es ist für Sabally die zweite Gehirnerschütterung in recht kurzer Zeit, bereits Anfang Oktober 2025, damals noch in Diensten von Phoenix Mercury, hatte es sie in der WNBA-Finalserie erwischt.

Es falle ihr „unglaublich schwer, euch mitteilen zu müssen, dass ich nicht bei der WM in Berlin dabei sein kann“, hieß es in Saballys Post: „Ich bin unfassbar stolz auf dieses Team und werde aus der Ferne unterstützen mit allem was ich habe.“ Zuletzt hatte Sabally die WM (4. bis 13. September) noch als „absolutes Karriere-Highlight“ bezeichnet.

Basketball-WM: Sabally-Absage harter Schlag für Deutschland

Die Absage kommt nicht überraschend, ist aber ein harter Schlag für die deutsche Mannschaft. Sabally, dreimal WNBA-Allstar, wäre eine Schlüsselspielerin im Kampf um die angestrebte Medaille gewesen. Die Berlinerin hatte das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) 2024 in der Qualifikation zu Olympia in Paris getragen.