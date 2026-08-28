Schröder legt Finger in die Wunde: "Ein bisschen geschlafen"

SID 28.08.2026 • 10:44 Uhr Nach dem Pflichtsieg über die Niederlande und vor dem Topspiel in Polen sieht der Weltmeister Verbesserungsbedarf.

Erst nach viel Anlaufzeit hatte der Weltmeister den Außenseiter im Griff, zu wenig für den Kapitän. „Im ersten Viertel haben wir ein bisschen geschlafen“, sagte Dennis Schröder nach dem Sieg der deutschen Basketballer über die Niederlande (99:83) in der WM-Qualifikation. Auch Maodo Lo gefiel die erste Halbzeit nicht: „Das war einfach eine schlechte Leistung.“

Am Ende stand in Köln ein ungefährdeter Sieg, der sechste im siebten Qualifikationsspiel, der Titelverteidiger hielt auf den Tag genau ein Jahr vor dem Auftakt Kurs Richtung WM 2027, Kurs auf Katar. „Wir haben das Spiel geholt, und das ist das, was zählt“, so Schröder, auch wenn es in der Defensive „teilweise sehr schleppend“ gewesen sei.

Oscar da Silva warnte, vor allem mit Blick auf das nächste Qualifikationsspiel am Sonntag (14.45 Uhr/MagentaTV) in Danzig gegen den noch ungeschlagenen Gastgeber Polen. „So richtig sauber war das nicht. Wenn wir da nicht von Anfang an ein Niveau etablieren, wird es eine schwierige Angelegenheit“, sagte der Profi des FC Bayern.

Man müsse „defensiv noch eine Schippe drauflegen“, unbedingt „einen Schritt nach vorne machen“, so da Silva. „Im Idealfall setzt du direkt am Anfang den Ton“, sagte der 27-Jährige, ein Start wie gegen die Niederländer könne einem „gegen eine Mannschaft wie Polen um die Ohren fliegen“. Man wolle dort „zeigen, dass wir an die Spitze gehören“.

„Die erste Halbzeit war sehr unkonzentriert. Wir müssen frisch rauskommen“, forderte Johannes Thiemann. Und Bundestrainer Àlex Mumbrú betonte: „Am Sonntag haben wir ein superwichtiges Spiel.“