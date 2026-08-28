Schröder zur Frauen-WM: "Natürlich drücken wir die Daumen"

Wenn die deutschen Basketballerinnen kommende Woche bei ihrer Heim-WM in Berlin auflaufen, ist ihnen die Unterstützung durch die Weltmeister sicher. „Natürlich drücken wir die Daumen“, sagte Kapitän Dennis Schröder nach dem Doppelspieltag in Köln, wo am Donnerstag beide Nationalteams angetreten waren.
Schröder drückt DBB-Frauen die Daumen
"Sie sollen das genießen und competen. Wir wollen, dass sie so weit wie möglich kommen", sagt der Weltmeisterkapitän.
Edelfan der DBB-Frauen: Dennis Schröder
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„Eine coole Aktion. Ein Double-Header ist sehr wichtig für den deutschen Basketball“, so Schröder zum besonderen Event. Dass die Frauen bei ihrer Generalprobe gegen die Türkei eine Niederlage kassierten (62:63), wollte der NBA-Profi nicht überbewerten. Das DBB-Team habe es „gut gemacht, am Ende knapp verloren. Aber die Spiele zählen ja jetzt noch nicht.“
Das Turnier ist für Schröder, der mit seinem Team in Köln gegen die Niederlande einen Sieg in der WM-Qualifikation feierte (99:83), ein echtes Highlight. „Eine Heim-WM in Berlin, das ist schon extrem special“, sagte der Braunschweiger: „Sie sollen das genießen und competen. Wir wollen, dass sie so weit wie möglich kommen. Wir wünschen den Damen viel Glück.“