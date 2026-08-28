Schröder zur Frauen-WM: "Natürlich drücken wir die Daumen"

SID 28.08.2026 • 06:09 Uhr "Sie sollen das genießen und competen. Wir wollen, dass sie so weit wie möglich kommen", sagt der Weltmeisterkapitän.

Wenn die deutschen Basketballerinnen kommende Woche bei ihrer Heim-WM in Berlin auflaufen, ist ihnen die Unterstützung durch die Weltmeister sicher. „Natürlich drücken wir die Daumen“, sagte Kapitän Dennis Schröder nach dem Doppelspieltag in Köln, wo am Donnerstag beide Nationalteams angetreten waren.

„Eine coole Aktion. Ein Double-Header ist sehr wichtig für den deutschen Basketball“, so Schröder zum besonderen Event. Dass die Frauen bei ihrer Generalprobe gegen die Türkei eine Niederlage kassierten (62:63), wollte der NBA-Profi nicht überbewerten. Das DBB-Team habe es „gut gemacht, am Ende knapp verloren. Aber die Spiele zählen ja jetzt noch nicht.“