WM-Qualifikation: Polen - Deutschland heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 30.08.2026 • 11:45 Uhr Für die deutschen Basketballer geht es am Sonntag mit der WM-Qualifikation in Polen weiter. Kann das DBB-Team die ungeschlagenen Polen bezwingen?

Die deutschen Basketballer wollen es am Sonntag in der WM-Qualifikation besser machen als am vergangenen Donnerstag. Beim 99:83 gegen die Niederlande war noch viel Sand im Getriebe.

„Im ersten Viertel haben wir ein bisschen geschlafen“, sagte Dennis Schröder. Auch Maodo Lo gefiel die erste Halbzeit nicht: „Das war einfach eine schlechte Leistung.“ Am Sonntag (14.45 Uhr im LIVETICKER) warten nun in Danzig die noch ungeschlagenen Polen.

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Bayern-Profi Oscar da Silva warnte: „So richtig sauber war das nicht. Wenn wir da nicht von Anfang an ein Niveau etablieren, wird es eine schwierige Angelegenheit.“ Man müsse „defensiv noch eine Schippe drauflegen“, unbedingt „einen Schritt nach vorne machen“, so da Silva. „Im Idealfall setzt du direkt am Anfang den Ton“, sagte der 27-Jährige.

Ein Start wie gegen die Niederländer könne einem „gegen eine Mannschaft wie Polen um die Ohren fliegen“. Man wolle dort „zeigen, dass wir an die Spitze gehören“. In der Sechsergruppe K führt Polen mit 14 Punkten vor Kroatien und Deutschland (beide 13), dahinter folgen Lettland (10), die Niederlande und Israel (beide 9). Drei Teams erhalten ein WM-Ticket.

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