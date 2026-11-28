Der Basketball-Bundestrainer freut sich über die gelungene Qualifikation für Katar, ist mit dem Auftritt in Lettland jedoch nicht zufrieden.

Kapitän Dennis Schröder übermittelte seine Glückwünsche aus der Ferne via Social Media, während Bundestrainer Álex Mumbrú seine Basketballer nach der erfolgreichen WM-Qualifikation noch einmal in der Kabine im Bauch der Arena von Riga versammelte. Die Erleichterung war dem Spanier deutlich anzusehen, auch wenn er nach diesem Krimi dennoch nicht vollends zufrieden war.

„Wir haben gelitten, zu viel. Freiwürfe und all das. Schrecklich. Wir müssen uns für Polen verbessern, denn wir spielen zu Hause vor unseren Fans. Wir müssen uns stark verbessern. Aber: Wir mussten uns qualifizieren – wir sind bei der WM dabei“, sagte Mumbrú bei seiner Ansprache nach dem zittrigen 78:76 (34:28)-Sieg in Lettland, womit sich der Weltmeister am Freitag das Ticket für die WM 2027 in Katar sicherte.

Durch den Erfolg können die Deutschen in der Quali-Gruppe K nicht mehr von den ersten drei Rängen verdrängt werden, die zur Endrundenteilnahme berechtigen. Insofern sind die übrigen drei Spiele sportlich von nachrangiger Bedeutung. Trotzdem wird sich Mumbrús Mannschaft den Fans zum Jahresabschluss am Montag (19.30 Uhr/MagentaTV) gegen Polen in Frankfurt am Main noch einmal überzeugend präsentieren wollen. Dafür bedarf es allerdings einer Leistungssteigerung im Vergleich zum Lettland-Spiel.

Dort leisteten sich die Deutschen, die ohne die NBA-Stars um Schröder und viele Weltmeister auskommen mussten, zu viele Turnover und agierten in der Defense häufig zu nachlässig. Auch die Schwäche von der Freiwurflinie (74 Prozent) war ein Thema. „Wir haben es uns selber schwierig gemacht heute, zu viele Fehler, schlechte Kommunikation in der Defense. Aber am Ende zählt nur der Sieg. Wir haben unser Ziel erreicht und fahren im nächsten Jahr zur WM“, sagte Welt- und Europameister Andreas Obst.

DEINE MEINUNG

Vor allem dem 30-Jährigen, der mit 25 Punkten einen Karrierebestwert im Nationaltrikot aufstellte, war es zu verdanken, dass der Favorit an diesem Abend nicht strauchelte. In der Schlussphase punktete der Scharfschütze von Bayern München mehrfach mit starken Drives zum Korb und behielt zugleich bei seinen Freiwürfen die Ruhe.