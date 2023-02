"I might kill my ex": Shakira-Rosenkrieg mit Piqué geht in die nächste Runde

Am gestrigen Valentinstag stichelte Shakira erneut gegen ihren Ex. Sie zeigte sich auf TikTok, als sie den Boden ihrer Küche schrubbte und sang währenddessen einen Song mit besonderem Text.

„I might kill my ex“, also „Ich könnte meinen Ex umbringen“ heißt es in dem Refrain des Songs von Künstler SZA. Dass Shakira ausgerechnet diesen Song ausgewählt hat, ist unverweigerlich eine erneute Spitze gegenüber ihres Ex-Freundes.