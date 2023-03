Historische Kulisse! Elias "Eligella" Nerlich feiert Aufstieg von Delay Sports

Internet-Star Elias Nerlich hat mit seinem Verein Delay Sports den Aufstieg so gut wie sicher.

Mit dem Erfolg holte Delay Sports den 18. Sieg im 18. Spiel und ist somit nur noch theoretisch von einem der beiden Aufstiegsplätze der Kreisliga C Staffel 4 in Berlin zu verdrängen. Der Berliner SC III müsste alle verbleibenden Spiele gewinnen, um noch dazwischenzufunken zu können , zugleich dürfte Delay Sports keinen einzigen Punkt mehr holen.

Entsprechend glücklich war Nerlich, der selbst mit ansprechenden Leistungen auf dem Platz einen Anteil am Erfolg hatte: „Danke an jeden einzelnen, der das Projekt unterstützt. Ihr seid die besten. Wir hoffen, wir können euch irgendwie was zurückgeben“, schrieb er bei Twitter.