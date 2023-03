Let´s Dance: Becker-Tochter verzückt! - Anna Ermakowa, Mimi Kraus und Philipp Boy schweben über das Tanzparkett

Aktuell tanzen auf RTL die Promis in der Show „Let‘s Dance“ um die Wette.

Und auch in der 16. Staffel sind mit Philipp Boy und Michael „Mimi“ Kraus wieder zwei Sportler am Start. Dazu versucht sich Boris Beckers Tochter Anna Ermakowa auf dem Parkett.

Und die 22-Jährige macht eine mehr als passable Figur. Mehr noch: Die gebürtige Londonerin ging bislang aus allen drei Shows sowie dem Auftakt als Siegerin hervor. Ihren bisherigen Höhepunkt erlebte sie in der dritten Show, als sie mit Tanzpartner Valentin Lusin einen perfekten Auftritt ablieferte und damit mit der perfekten Wertung von 30 Punkten belohnt wurde.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Überhaupt tanzt das Model bis zu diesem Zeitpunkt in ihrer eigenen Welt. Schon zum Auftakt überzeugte sie mit 23 Punkten. Kein anderer Promi konnte zum Start die 20-Punkte-Marke knacken.

Bitter für die Konkurrenz: Es war ihr bislang schwächstes Ergebnis. In der ersten Show kam sie mit einem Tango zu „Dance With Me“ von Debelah Morgan auf 25 Punkte, um in der nächsten Show mit einem Cha-Cha-Cha zu Madonnas „Music“ nur knapp an der perfekten Wertung zu scheitern - 29 Punkte und der erneute Tagessieg standen am Ende trotzdem zu Buche.

Philipp Boy macht Anna Ermakowa Konkurrenz

Bislang konnte ihr lediglich Philipp Boy und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel gefährlich werden. Der ehemalige Kunstturner erzielte in Show Nummer zwei ebenfalls 29 Punkte und landete somit neben Ermakowa auf Platz eins. Der zweimalige Europameister überzeugte mit einem Jive zu „Reet Petite“ (Jackie Wilson) Jury und Publikum gleichermaßen.

Es ist nicht Boys erster Auftritt in einer Tanzshow. Neben diversen Auftritten in TV-Sendungen traute sich der 35-Jährige bereits 2016 aufs Tanzparkett. In „Dance Dance Dance“ - ebenfalls von RTL produziert - holte er sich sogar den Sieg.

An der Übermacht von Ermakowa scheint diese Erfahrung jedoch nichts zu ändern. Die Becker-Tochter, die Ballett-Erfahrung aus ihrer Jugend mitbringt, scheint aktuell der große Favorit auf den Sieg zu sein. Zu souverän sind ihre Auftritte, zu elegant ihre Tanzschritte.

Skoliose: Ermakowa kämpft mit Wirbelsäulen-Verkrümmung

Dabei hat sie mit einem enormen Handicap zu kämpfen. Seit ihrer Kindheit leidet sie an Skoliose. Dabei handelt es sich um eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule. Diese wurde in ihrer Kindheit in Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz) in der Katharina-Schroth-Klinik behandelt, wie sie auf RTL erzählte. Ein Umstand, der auch Tanzpartner Lusin immer wieder vor Herausforderungen stellt. „Da müssen wir immer drauf eingehen.“

Bislang gelingt das bestens, weswegen das Duo Ermakowa/Lusin unaufhaltsam Richtung Let‘s-Dance-Sieg 2023 zu streben scheint.

Michael „Mimi“ Kraus - Steigerung nach schwachem Start

Dabei will jedoch auch Mimi Kraus noch ein Wörtchen mitreden. Der Handball-Weltmeister von 2007 war schwach in die Show gestartet. In der ersten Show bekam er für seinen Cha-Cha-Cha zu Lou Begas „Conchita“ mit acht Punkten die niedrigste Jury-Bewertung.

Aber der 39-Jährige steigerte sich mit Tanzpartnerin Mariia Maksina. Eine Woche später überzeugte er zu Michael Jacksons „Beat it“. Der Tango wurde mit 23 Punkten belohnt. Noch besser lief es in der Vorwoche. Da tänzelte er mit einem Langsamen Walzer zu Rio Reisers „Für immer und Dich“ auf Rang drei und damit zum ersten Mal aufs Podest. 24 Punkte gab es dafür von der Jury.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

In dieser Woche will er mit einem Jive zu „I‘m Still Standing“ (Elton John) wieder etwas schneller zu Werke gehen. Der Trend soll aber fortgesetzt werden. Gleiches gilt für Boy, der sich an einem Cha-Cha-Cha zu „Easy Lover“ (Philip Bailey & Phil Collins) versucht.