Irre! Fan-Ratschlag begünstigt Traumtor von Ex-City-Star Gael Clichy

Gael Clichy hat im Rhone-Derby in der Schweizer Super League für den Servette FC einen sensationellen Treffer aus 49 Meter Entfernung erzielt.

Der ehemalige Außenverteidiger von Manchester City erinnerte sich an die Nachricht und nutzte die Gelegenheit perfekt aus. Am Ende feierten die Genfer einen 5:0-Sieg und können dadurch ziemlich sicher für das internationale Geschäft in der kommenden Spielzeit planen.