Max Kruse überrascht seine Frau Dilara mit einem Tattoo

Als Geburtstagsgeschenk lies sich der aktuell vereinslose Profi in Las Vegas, wo er bei der World Series of Poker spielt , das Gesicht seiner Liebsten auf die linke Brust tätowieren und zeigte es ihr bei einem Videoanruf.

„Ich war unter Schock, wusste nicht, was ich sagen soll in diesem Moment“, verriet Dilara auf dem YouTube-Kanal der Kruses und führte aus: „Aber das zeigt nochmal mehr, wie sehr er mich liebt.“

Ihr Ehemann ist seit dem Aus in Wolfsburg am 27. November 2022 vereinslos. Neben den Wölfen lief der 35-Jährige in der Bundesliga für Union Berlin, Werder Bremen, Mönchengladbach, Freiburg und St. Pauli auf.