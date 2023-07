Langlauf: Olympia-Held liebt diese Multimillionärin

Normalerweise sorgt Langläufer Emil Iversen in sportlicher Hinsicht für Schlagzeilen. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gewann der 31-Jährige die Silbermedaille mit der Staffel. Außerdem ist er vierfacher Weltmeister – zweimal 2019 in Seefeld, zweimal 2021 in Oberstdorf.