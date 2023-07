Neue Liebe nach Gisele? Tom Brady mit Topmodel erwischt

Bahnt sich hier etwa die nächste Promi-Beziehung an? Seit dem vergangenen Jahr gehen Ex- NFL -Quarterback Tom Brady und Supermodel Gisele Bündchen getrennte Wege, zogen mit der Scheidung einen Schlussstrich unter ihre Beziehung. Seitdem gab es diverse Gerüchte über mögliche neue Bekanntschaften des Football-Superstars.

Nun wurde der siebenmalige Super-Bowl-Sieger turtelnd mit einer neuen Schönheit gesehen. So zeigen Aufnahmen, die Page Six , die Klatschspalte der New York Post , vorliegen, Brady zusammen mit Topmodel Irina Shayk .

Demnach soll der Ex-Sportler die Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo in Los Angeles von ihrem Hotel abgeholt und mit in sein eigenes Haus genommen haben. Aus selbigem herausgekommen soll Shayk erst am nächsten Morgen sein – in den Klamotten des Vortages.