Konzert im Stadion: Deswegen pesten Bayern-Fans gegen Helene Fischer

Noch nie fand in der Münchner Allianz Arena eine Musikveranstaltung statt. Das 2005 eröffnete Stadion des FC Bayern wurde bislang ausschließlich für Sportveranstaltungen genutzt. Doch das soll sich spätestens in zwei Jahren ändern.

Am 17. Juli 2026 wird Helene Fischer in der Spielstätte des deutschen Rekordmeisters auftreten und dort im Rahmen ihrer 360° Stadion Tour ein Konzert geben - genau dieser Plan ist vielen FCB-Anhängern allerdings ein Dorn im Auge. Der simple Grund: Das Fußball-Herz der Sängerin schlägt für Borussia Dortmund .

„Raus aus unserem Stadion, nein zum BVB“, kommentierte ein Nutzer unter dem Beitrag der offiziellen Instagram-Seite der Allianz Arena. Ein anderer fügte ironisch hinzu: „Ein bekennender BVB-Fan darf als erste Künstlerin in unserer Arena auftreten. Super.“ Weitere User konnten den Wirbel wiederum nicht so recht nachvollziehen.

„Was ist jetzt so schlimm daran?“

„Ich bin auch kein Fan von Helene Fischer. Aber was ist jetzt so schlimm daran, dass sie in der Allianz Arena auftritt?“, fragte jemand und merkte an: „Andere Stadien werden doch auch für Konzerte genutzt.“ Womöglich spielt zumindest unterbewusst auch noch eine Rolle, dass das Verhältnis der 39-Jährigen zu den deutschen Fußball-Fans nicht immer das beste war.