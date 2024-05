TV-Hammer? Boris Becker soll in den Dschungel

Becker soll in den Dschungel

Statt in seinem Wohnzimmer in Wimbledon steht für Boris Becker demnächst vielleicht ein Trip in den Dschungel an. Der ehemalige Tennis-Star ist als Teilnehmer einer Netflix-Serie im Gespräch.

Boris Becker steht vor einer Teilnahme an einer Dschungel-Show bei Netflix

© IMAGO/Alterphotos