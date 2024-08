Eheglück! Moderatorin heiratet Olympiahelden

Nele Schenker ist im Eheglück! Die Fußball-Moderatorin hat Ruder-Weltmeister und Olympiateilnehmer Hannes Ocik geheiratet. Am vergangenen Samstag gaben sich die beiden am Starnberger See das Ja-Wort.

Moderatorin verrät größte Hochzeitssorge

Brautpaar fährt über Starnberger See

Dadurch war es auch möglich, dass beide nach der Trauung zusammen eine Runde mit einem Ruder-Einer auf dem See schippern konnten. „Das Beste an unserer Hochzeit war meine wunderschöne Braut. Ich bin schon viele Kilometer auf dem Wasser gerudert, aber diese Runde im Hochzeits-Einer als frisch getrautes Paar war für mich sehr besonders“, erklärte Ocik.

Allerdings stehen nun keine Flitterwochen an, denn für die Moderatorin steht am kommenden Wochenende wieder Arbeit für Sky in der Bundesliga an.