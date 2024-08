Kurios! DFB-Star Rüdiger wird Hippo-Pate

Wie der Berliner Zoo nun verkündete, steht der Name fest - angelehnt an einen Star der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ein Name stach besonders heraus: Toni, angelehnt an den Innenverteidiger der deutschen Nationalmannschaft Antonio Rüdiger“, schreibt der Zoo auf Instagram. Doch damit nicht genug: „Wir sind total happy (hippo), dass wir den Weltfußballer von Real Madird als Ehrenpaten für unser kleines Hippo gewinnen konnten.“