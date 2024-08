Wintersport-Stars überraschen mit heimlicher Heirat!

Überhaupt bekannt wurde die Hochzeit der Skilangläufer des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) demnach auch erst durch einen kleinen Hinweis auf Unterwegers Instagram -Profil, in dem nun der Zusatz „Lisa Habenicht“ zu finden ist - was dem Bericht zufolge darauf schließen lässt, dass die 29-Jährige den Namen ihres Partners angenommen hat.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Unterweger erfolgreich im Langlauf

Als Lisa Unterweger startete die ÖSV-Läuferin bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und erreichte vier Jahre später in Peking im Teamsprint mit Teresa Stadlober den sechsten Platz. Am Start war sie auch bei vier Nordischen Weltmeisterschaften.