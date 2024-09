Alkoholfahrt nach Wiesn? Neuer Ärger um Jens Lehmann

Jens Lehmann: Verdacht auf Alkoholfahrt nach Wiesn-Besuch

Lehmann stand nach seiner aktiven Karriere mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt: 2016 wurde er wegen Beihilfe zur Unfallflucht zu einer Geldstrafe verurteilt, Ende 2023 wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs - das Amtsgericht in Starnberg sah als erwiesen an, dass Lehmann mit einer Kettensäge einen Balken an der Garage eines Nachbarn durchtrennt hatte, weil diese ihm den Blick auf den Starnberger See verstellt hätte. In den Prozess ging es auch um einen Vorfall in einem Parkhaus am Münchener Flughafen, in dem Lehmann sich an ein vorausfahrendes Auto gehängt haben soll, um sich die Parkgebühr zu sparen. Auch dies und anschließende Beleidigungen von Polizisten sah das Gericht als ausreichend belegt an.