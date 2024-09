Boxlegende kritisiert Raab: "Da bin ich sehr enttäuscht"

Stefan Raab muss sich in einem Showkampf erneut seiner Gegnerin Regina Halmich geschlagen geben. Boxlegende Axel Schulz äußert sich nun zum Kampf und zeigt sich enttäuscht von Raabs sportlicher Leistung.

Stefan Raab muss sich in einem Showkampf erneut seiner Gegnerin Regina Halmich geschlagen geben. Boxlegende Axel Schulz äußert sich nun zum Kampf und zeigt sich enttäuscht von Raabs sportlicher Leistung.

Axel Schulz hat sich auf seinem Instagram-Account zur Niederlage von Stefan Raab im Final Fight gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich geäußert und den Entertainer kritisiert: „Er wusste ja bestimmt schon seit einem halben Jahr, dass er in den Ring geht und da kann man gnadenlos durchziehen.“

Boxlegende: „Da bin ich sehr enttäuscht“

Deutliche Worte des 55-Jährigen, der das Event zwar lobte: „Die Show war gigantisch, das kann Stefan“, für Leistung des 57-Jährigen aber wenig Positives fand: „Aber Boxen... Ich habe nichts gesehen, also für seine Vorbereitung, das braucht er gar nicht machen. Für so eine Ankündigung, das war nicht so gut.“