Ehefrau enthüllt Hochzeit mit Max Eberl

Der Saisonstart des FC Bayern ist mit drei Erfolgen in den ersten drei Pflichtspielen geglückt. Sportvorstand Max Eberl dürfte aber nicht nur deshalb glücklich sein.

Der Boss hat seine Freundin Natascha Fruscella geheiratet. Die 49-Jährige verriet dies am Montag bei Instagram mit einem Post. Sie schrieb zu einem Bild: „We did it. Der Kreis schließt sich.“