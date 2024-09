Vor TV-Spektakel gegen Halmich: Raab lüftet Geheimnis um Doktor

SPORT1 09.09.2024 • 11:02 Uhr Am Samstag bestreitet Stefan Raab seinen dritten Boxkampf gegen Regina Halmich. Fans rätseln aber weiterhin, in welchem Fitnessstudio sich der 57-Jährige auf den Fight vorbereitet. Nun meldet er sich erneut auf Instagram.

Im Fettanzug, mit Vollbart und ordentlich Speck im Gesicht - so präsentierte sich Stefan Raab zuletzt auf seinem Instagram-Account. Satirisch spielte der 57-Jährige darauf an, dass er übergewichtig und völlig untrainiert gegen Regina Halmich in den Boxring steigen wird. Auch Pamela Reif konnte dem ehemaligen TV-Entertainer nicht helfen.

Während Stefan Raab versuchte, einen Boxsack zu malträtieren, motivierte Reif ihn: „Mehr Energie bitte, noch zweimal“. Aber Raab hatte offenbar keine Kraft mehr: „Nee Coach, das hilft alles nichts“, sagte er zur Fitness-Influencerin Pamela Reif. „Zaubern kann ich auch nicht. Ich glaube, da hilft nur der Doktor“, entgegnete sie.

Seitdem rätselten die Fans, wer dieser Doktor ist.

Viele vermuteten sofort: Das müssen die Klitschko-Brüder sein. Vitali Klitschko trug zu seiner aktiven Boxzeit den Spitznamen „Dr. Eisenfaust“, Wladimir Klitschko war als „Dr. Stahlhammer“ bekannt. Doch weit gefehlt. In einem neuen Video klärt Raab auf - und lässt sich von Reif samt Rollstuhl in eine Schönheitsklinik fahren. Der Doktor in diesem Part: Michael „Bully“ Herbig, deutscher Komiker, Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent.

Raab hat sich 2014 von der TV-Bildfläche verabschiedet

Was es damit auf sich hat, ist noch unklar. Doch Raab wäre nicht Raab, wenn er seinen Fans nicht noch ein kniffliges Rätsel aufgeben würde. So ist bisher nur bekannt, dass die TV-Legende am kommenden Samstag, 14. September, zum dritten und wahrscheinlich letzten Mal gegen Ex-Profiboxerin Halmich kämpfen wird.

Halmich wiederum zeigte sich zuletzt ob der obskuren Posts und Videos ihres kommenden Gegners verärgert. „Ich boxe gegen ein Phantom und bin stocksauer“, sagte sie der Bild. Sie habe seit Monaten nichts von Raab gehört. Normalerweise gebe es vor einem Fight ein gemeinsames Training oder organisatorische Absprachen. Aber darauf warte sie bis heute vergebens.