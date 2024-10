Wer wird Millionär: TV-Koch verzweifelt an Fußball-Frage!

Bei der Jubiläums-Ausgabe von „Wer wird Millionär“ sitzt TV-Koch Tim Mälzer auf dem Kandidatenstuhl und knabbert an einer Fußball-Frage. Eine Wette mit Günther Jauch bringt Mälzer ins Schwitzen. Rettung naht in Form von Motsi Mabuse.

Bei der Jubiläums-Ausgabe von „Wer wird Millionär“ sitzt TV-Koch Tim Mälzer auf dem Kandidatenstuhl und knabbert an einer Fußball-Frage. Eine Wette mit Günther Jauch bringt Mälzer ins Schwitzen. Rettung naht in Form von Motsi Mabuse.

Seit 25 Jahren bringt Günther Jauch seine Kandidaten bei „Wer wird Millionär“ auf RTL mit den kuriosesten Fragen regelmäßig zur Verzweiflung. Zu seiner Jubiläums-Ausgabe „25 Jahre - Das große Jubiläums-Special“ am Donnerstagabend hatte der Star-Moderator wieder einmal illustre Gäste eingeladen. Neben Let‘s Dance-Star Motsi Mabuse, Schauspieler Elyas M‘Barek stellte sich auch TV-Koch Tim Mälzer den Fragen.

Der 53-Jährige tauschte als erster Überraschungsgast auf und überraschte die Zuschauer mit einem eleganten Smoking und einer Jauch-Handpuppe im Gepäck. Nachdem Mälzer am Anfang der Sendung ein eigenes Loblied auf Jauch vortrug, wurde es im abschließenden Quiz für einen guten Zweck ernst für den Fernseh-Koch.

Mälzer geht Deal mit Jauch ein

Gemeinsam mit Mabuse und M‘Barek versuchte sich Mälzer an den kniffligen Fragen. Der 53-Jährige übernahm ab der 64.000-Euro-Frage von Mabuse. Die Hürde nahm Mälzer noch souverän, dann wurde es spannend. Denn bei der 125.000-Euro-Frage einigte er sich mit Jauch auf einen Deal: Sollte die Frage falsch beantwortet werden, würden Mälzer und Jauch gemeinsam die dann verlorene Gewinnsumme von 64.000 Euro aus der eigenen Kasse bezahlen.

Mälzer scheitert fast an Fußball-Frage

Und die Frage war etwas für echte Fußball-Experten: „Welche einzigen beiden Gastgeberländer einer Männer-Fußball-WM sind bereits in der Vorrunde ausgeschieden?“ Die Frage war umso kniffliger, da Mälzer kein Joker mehr zur Verfügung stand. So schaute Mälzer bei den Antwortmöglichkeiten „Chile und Südkorea“, Südafrika und Katar“, USA und Schweden“ und Marokko und Australien erst einmal gequält drein.

Hilfe kam allerdings prompt von Tanz-Star Motsi Mabuse, die Mälzer daraufhin wies, dass sie in Südafrika geboren sei und 2010 während der WM viele Spiele live gesehen habe. Sie gab auch weitere nützliche Hinweise, bis Mälzer konsterniert sagte, „er habe gerade nur noch Pudding im Kopf“. Mabuse warb weiter für Südafrika, bis der TV-Koch der Argumentation am Ende folgte und auf Antwort C „Südafrika und Katar“ setzte - und damit letztlich richtig lag!