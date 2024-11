Ex-Bayern-Star Christian Ziege trauert um Ehefrau - "Welt steht still"

Schwerer Schicksalsschlag für Christian Ziege: Der frühere Fußball-Star trauert um seine Ehefrau Pia, die nach langer schwerer Krankheit verstorben ist. Ziege bezog dazu auch in einem emotionalen Instagram-Post Stellung, teilte in bewegenden Worten mehrere Bilder seiner Frau, mit der er mehr als 25 Jahre verheiratet war: „Seit dem 4. November steht unsere Welt still. Pia hat nach langer schwerer Krankheit ihre Augen für immer geschlossen.“