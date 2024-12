Ex-Bayern-Star macht Liebe öffentlich

Angst, dass die Leute den Respekt verlieren

Obwohl das Coming-Out von Seger bereits gut zehn Jahre zurückliegt, fühlt sie sich in bestimmten Situationen immer noch unangenehm damit: „Ich weiß, dass ich es als Mensch allen recht machen will und dass ich möchte, dass mich alle mögen. Es klingt so seltsam, aber wenn ich nicht so bin, wie ich bin, verlieren die Leute den Respekt, oder ich bin nicht das Vorbild, das alle von mir erwarten.“