Reporter-Legende hört auf! Emotionaler Abschied

Nick Powell beendet seine Karriere als Reporter. In einem emotionalen Abschiedsbrief blickt er auf seine unvergessliche Karriere zurück.

Nach 43 Jahren ist Schluss! Reporter-Legende Nick Powell stand am Donnerstag - seinem 66. Geburtstag - zum vorerst letzten Mal vor der Kamera.

Powell war unter anderem 29 Jahre lang für Sky in Großbritannien im Einsatz und berichtete über die größten Sportevents weltweit - darunter auch über die Olympischen Sommerspiele 2012 in London.

Powell verabschiedet sich emotional

Powell schrieb: „So lässt sich mein Job kurz zusammenfassen: Urlaub ist unwichtig, Wissen, Kompetenz und schnelle Reaktionen sind wichtig.“ All das habe er sich in 43 Jahren Live-Sendungen angeeignet, „in guten wie in schlechten Zeiten“.