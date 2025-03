Chaos-Show! Kruse-Triumph bei "Schlag den Star"

Max Kruse und seine Frau Dilara haben in einer chaotischen Show bei „Schlag den Star“ das Pärchen-Special gewonnen und den Geldkoffer mit 100.000 Euro eingesackt.

Der 36 Jahre alten Ex-Fußballer, der unter anderem für Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin gespielt hatte, und seine Gattin setzten sich in der von Matthias Opdenhövel moderierten ProSieben-Sendung mit 63:57-Punkten gegen Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla und dessen Verlobte Lia Mitrou durch.

Max und Dilara Kruse siegen bei „Schlag den Star“

In 15 Runden duellierten sich die beiden Paare, ehe die Kruses am Sonntagmorgen um 2.06 Uhr als Sieger feststanden. Der frühere Fußball-Star freute sich im Anschluss auf Instagram über das „spannende Duell“ und den „richtig geilen Abend“, bei dem sie am Ende etwas mehr Glück gehabt hätten.