Olympiasieger Hambüchen tanzt sich zum Favoriten bei Let’s Dance

Ebenfalls neun Punkte gab es von Motsi Mabuse: „Mit ganz viel Hingabe getanzt. Du bist so gut“, sagte Mabuse. Sein starker Auftritt macht den 37-Jährigen zu einem der Favoriten, wie Joachim Llambi (acht Punkte) feststellte: „Der erste Favorit hat den Hut in den Ring geworfen.“

Olympiasieg als krönender Abschluss

Beweisen kann sich Hambüchen in den kommenden Wochen. Bis zum Finale am 23. Mai finden noch acht weitere Folgen statt.

In seiner Sportlerkarriere gewann Hambüchen am Reck drei olympische Medaillen, das Highlight war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro, woraufhin Hambüchen seine internationale Karriere beendete. 2007 wurde er am gleichen Gerät Weltmeister.