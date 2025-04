"Überglücklich": Babyglück im Hause Schumacher

Gina-Maria Schumacher verkündet in den sozialen Medien erfreuliche Neuigkeiten. Michael Schumacher wird damit erstmals Opa.

Am Samstag verkündete Tochter Gina-Maria Schumacher bei Instagram die freudige Nachricht. „Willkommen auf der Welt, Millie. Am 29. März geboren, sind unsere Herzen mehr erfüllt denn je. Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben.“