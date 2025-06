Tierquälerei-Vorwurf! Superstar Joao Félix verärgert Fans

Joao Félix setzt einen Post in den sozialen Medien ab. Der Beitrag kommt bei Fans gar nicht gut an - sie werfen dem Portugiesen Tierquälerei vor.

In einer Videoaufnahme ist zu sehen, wie Félix einen Hammerhai am Kopf festhält und aus dem Wasser zieht. Ob der Portugiese das arme Tier ins Boot hieven wollte, lässt sich nicht erkennen.

Fans wegen Félix verärgert: „Was zur Hölle?“

Der Raubfisch konnte sich befreien, doch in einem anderen Video haben Félix und seine Kumpels einen weiteren Hammerhai an der Angel. Dieser windet sich im Wasser hin und her, hängt mit seinem Maul am Angelhaken fest - kommt für die Dauer der Videoaufnahme nicht frei.