Mario Basler kostet Sieg über Stefan Raab genüsslich aus: "War doch klar!"

Martin Hoffmann 22.10.2025 • 20:48 Uhr Wenige Tage nach seinem Sieg bei Stefan Raabs Poker-Show schickt Mario Basler beim Fantalk auf SPORT1 ein paar genüssliche Seitenhiebe hinterher.

Er hat TV-Legende Stefan Raab am Spieltisch zerlegt – und feiert es genüsslich.

Wenige Tage nach seinem beeindruckenden Sieg in der TV-Show „Raabs Pokernacht“ bei RTL hat der frühere Fußball-Kultstar Mario Basler im Fantalk auf SPORT1 (JETZT LIVE im TV und LIVESTREAM) einige Seitenhiebe hinterhergeschickt.

„Raab, Elton, die kannst du doch nicht ernst nehmen“

Der SPORT1-Experte, seit vielen Jahren leidenschaftlicher Pokerspieler, zockte am Donnerstag neben Raab auch andere Promis wie Co-Gastgeber Elton und Rapstar Eko Fresh ab, gewann 50.000 Euro.

„Keine Überraschung“ sei das gewesen, betonte Basler auf Nachfrage von Moderator Jochen Stutzky augenzwinkernd: „Das war doch von vornherein klar, sag mal. Stefan Raab, Elton, die kannst du doch nicht ernst nehmen.“

Der ebenfalls in der Fantalk-Runde sitzende Matze Knop flachste mit und sagte, an Basler gewandt: „Da ist endlich mal wieder Cash reingekommen.“ Basler antwortete unter Gelächter der Zuschauer in der Essener 11-Freunde-Bar: „Genau, Zigarettengeld! 50.000 für Zigaretten, reicht bis ans Lebensende.“