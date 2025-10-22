Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
BASKETBALL
WINTERSPORT
EISHOCKEY
TENNIS
2. LIGA
MEHR
Mehr
Boulevard>

Mario Basler kostet Sieg über Stefan Raab genüsslich aus: "War doch klar!"

Basler kostet Sieg über Raab aus

Wenige Tage nach seinem Sieg bei Stefan Raabs Poker-Show schickt Mario Basler beim Fantalk auf SPORT1 ein paar genüssliche Seitenhiebe hinterher.
SPORT1-Experte Mario Basler triumphiert bei "Raabs Pokernacht" gegen Stefan Raab, Elton und Co. - und zeigt sich im SPORT1-Fantalk wenig überrascht von seinem Erfolg.
Martin Hoffmann
Wenige Tage nach seinem Sieg bei Stefan Raabs Poker-Show schickt Mario Basler beim Fantalk auf SPORT1 ein paar genüssliche Seitenhiebe hinterher.

Er hat TV-Legende Stefan Raab am Spieltisch zerlegt – und feiert es genüsslich.

Wenige Tage nach seinem beeindruckenden Sieg in der TV-Show „Raabs Pokernacht“ bei RTL hat der frühere Fußball-Kultstar Mario Basler im Fantalk auf SPORT1 (JETZT LIVE im TV und LIVESTREAM) einige Seitenhiebe hinterhergeschickt.

„Raab, Elton, die kannst du doch nicht ernst nehmen“

Der SPORT1-Experte, seit vielen Jahren leidenschaftlicher Pokerspieler, zockte am Donnerstag neben Raab auch andere Promis wie Co-Gastgeber Elton und Rapstar Eko Fresh ab, gewann 50.000 Euro.

„Keine Überraschung“ sei das gewesen, betonte Basler auf Nachfrage von Moderator Jochen Stutzky augenzwinkernd: „Das war doch von vornherein klar, sag mal. Stefan Raab, Elton, die kannst du doch nicht ernst nehmen.“

Der ebenfalls in der Fantalk-Runde sitzende Matze Knop flachste mit und sagte, an Basler gewandt: „Da ist endlich mal wieder Cash reingekommen.“ Basler antwortete unter Gelächter der Zuschauer in der Essener 11-Freunde-Bar: „Genau, Zigarettengeld! 50.000 für Zigaretten, reicht bis ans Lebensende.“

Gefremdelt hat der frühere FC-Bayern-Star nach eigenen Angaben mit der schicken Garderobe in der Pokershow – er sei da lieber legerer unterwegs: „Eigentlich hätte ich gern meine Jogginghose an, aber das machen wir nur zu Hause.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite