Schalke-Fans feiern dieses Foto: Das steckt dahinter

Nico Kaufmann , Maximilian Lotz 15.10.2025 • 19:42 Uhr Schalke-Profi Timo Becker stellt auf seiner Hochzeit ein berühmtes Foto von Rudi Assauer nach - und landet einen viralen Hit. Bei SPORT1 erklärt er, wie es dazu kam.

Seine besondere Hommage an den einstigen Schalke-Macher Rudi Assauer ging viral - bei SPORT1 hat Urheber Timo Becker nun die Entstehung des besonderen Hochzeitsfotos verraten.

„Tatsächlich war es eine Schnapsidee“, sagte Becker am Rande der Icon League. „Wir saßen mit Jungs zusammen. Dann hat mein Kollege gesagt, bei dir auf der Hochzeit brauche ich eine Zigarre.“

Gleich sei ein anderer Kollege darauf angesprungen: „Dann besorge ich noch einen Kasten Veltins!“

„Kennst du nicht das Bild von damals aus der Werbung?“

Der Vorschlag sorgte zunächst für Verwunderung in der Runde. Warum noch eine Kiste Bier? „Kennst du nicht das Bild von damals aus der Werbung, von Rudi Assauer?“, habe der Kollege gesagt - und der Groschen fiel.

Die Brauerei warb zu Beginn der 2000er-Jahre mit dem 2019 verstorbenen Assauer und seiner damaligen Partnerin Simone Thomalla.

In der Werbung wurde Assauers Macho-Image kultiviert: Er paffte eine Zigarre, während Thomalla einen Bierkasten schleppte.

„Das müssen wir nachstellen!“, sagte Becker nun - und die Schnapsidee reifte weiter. „Dann ist alles so zusammengekommen und dann habe ich es durchgezogen.“

Nachgestelltes Assauer-Bild geht viral

Am Wochenende hatte der Schalker auf Instagram seine Kopie des legendären Fotos auf Instagram gepostet. Das Posting sammelte bis Mittwochnachmittag über 74.000 Likes. Simone Thomalla reagierte mit klatschenden Emojis und Leon Goretzka schrieb: „Großes Kino.“

Auch der Ex-Schalker Lewis Holtby reagierte begeistert. „Ruuuuudi wäre stolz! Glückwunsch Mr and Mrs Ralle“, schrieb der Mittelfeldspieler, der mittlerweile für NAC Breda in den Niederlanden aufläuft.

„Besser hätte ich Assauer nicht danken können“

Er habe nicht damit gerechnet, „dass es so krass ist, dass jeder darüber redet. Aber es ist irgendwie eine coole Aktion. Meine Frau ist auch fein damit, sie feiert es auch“, sagte Becker.