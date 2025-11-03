Deutscher Sprintstar zeigt Verlobungsring!

Jannis Blank 03.11.2025 • 17:14 Uhr Gina Lückenkemper sorgt nicht nur auf der Bahn für Schlagzeilen. Jetzt überrascht die deutsche Sprint-Queen mit einer persönlichen Nachricht – und zeigt bei Instagram ein funkelndes Detail, das für Gesprächsstoff sorgt.

Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper hat sich verlobt. Das bestätigte die 28-Jährige auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa), nachdem sie bei Instagram ein Foto mit einem funkelnden Ring gepostet hatte. Der Verlobungsring komme von ihrem langjährigen Partner, sagte sie.

Zuvor hatte Lückenkemper auf Instagram eine Fotoreihe geteilt, mit der sie auf vergangene Urlaubstage blickte. Dazu schrieb sie: „Ich blicke auf eine tolle Saisonpause zurück und freue mich auf alles, was vor uns liegt“ - auf dem neunten Bild war der Verlobungsring zu sehen.

Glückwünsche aus der Leichtathletik-Welt

Auch wenn die Doppel-Europameisterin von München 2022 zunächst keine weitere Erklärung zum Foto abgab, nahm sie die Glückwünsche von Leichtathletik-Kolleginnen wie Gesa Krause, Sina Mayer und Laura Müller sowie der ehemaligen Turnerin Kim Bui bereits dankend entgegen.

Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Kommentare mit Glückwünschen und Herz-Emojis - viele Fans zeigten sich begeistert von der frohen Nachricht.

Ihr zukünftiger Ehemann ist Stefan Vogel, mit dem sie in Bamberg lebt. Die beiden sind seit vielen Jahren ein Paar und treten immer wieder auch gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Nun folgt die Hochzeit.

Sportlicher Erfolg und private Freude

Zuletzt hatte Lückenkemper mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Im September holte die Sprinterin bei der Leichtathletik-WM in Tokio Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel und beendete kurz darauf ihre Saison.