Hummels als „Athlete of the Year“ ausgezeichnet!

SPORT1 28.11.2025 • 14:00 Uhr Mats Hummels wird bei den GQ Men of the Year Awards 2025 in Berlin als Athlete of the Year ausgezeichnet – und glänzt stilvoll im Partnerlook mit Freundin Nicola Cavanis.

Das war ein Auftritt, der Glamour und Stil in Perfektion vereinte: Beim Gala-Abend der „GQ Men of the Year Awards 2025“ im Metropol Berlin durfte sich Mats Hummels – frisch gewählter „Athlete of the Year“ – an der Seite seiner Freundin Nicola Cavanis sehen lassen.

Die beiden strahlten in elegantem Schwarz und sorgten damit für einen der schönsten Momente auf dem roten Teppich dieses Jahres.

Weltmeister Hummels ganz elegant

Atemberaubend: Nicola Cavanis verzauberte im schwarzen Neckholder-Kleid mit gewagtem Beinschlitz, ergänzt durch klassische High Heels – ein Look, der pure Raffinesse ausstrahlte. Hummels blieb im edlen Partnerlook ganz in Schwarz, jedoch mit einem Sakko in schicker Streifenoptik – ein subtiler, aber wirkungsvoller Akzent im Gesamtbild.

Sportlich wurde es veredelt: GQ zeichnete den 36-jährigen Ex-Nationalspieler als „Athlete of the Year“ aus – als Anerkennung für seine Ausnahmekarriere, die 2025 bei der AS Rom endete.

Hummels in prominenter Gesellschaft

Neben Hummels wurden auch internationale Stars wie Jason Isaacs („Icon of the Year“), Schauspieler Joe Alwyn („Actor of the Year“), Model und Aktivistin Indya Moore („Woman of the Year“) sowie der Musiker Yung Lean („Musician of the Year“) geehrt – ein Abend der Gegensätze und der Klasse.

Mats Hummels hat in diesem Jahr den verdienten Schlusspunkt unter seine aktive Fußballkarriere gesetzt – mit fünf deutschen Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiegen und dem WM-Titel 2014 im Paket.

Nun lässt er sich nicht nur für seine Verdienste mit dem „Athlete of the Year“-Award feiern, sondern zeigt: Auch abseits des Platzes sorgt er für Gesprächsstoff – ob als Experte bei Amazon oder mit stilvollen Auftritten wie diesem.

Powerpaar im Rampenlicht

Das Paar betonte durch seinen eleganten Auftritt, dass zwischen ihnen Harmonie herrscht – nicht nur optisch, sondern auch in Lebensstil und Auftreten. Nicola Cavanis steht seit rund einem Jahr offiziell an seiner Seite und wurde bereits beim Ballon d’Or in Paris gemeinsam mit ihm sichtbar – ein eleganter Schritt ihres gemeinsamen öffentlichen Debüts.