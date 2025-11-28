Legende Kroos zurück in seinem Wohnzimmer!

SPORT1 28.11.2025 • 09:48 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht Fußball-Legende Toni Kroos im Santiago Bernabeu das Bundesverdienstkreuz – nicht nur für seine Karriere, sondern vor allem für sein soziales Engagement.

Eine Bühne wie aus einem Traum: Im ehrwürdigen Santiago‑Bernabeu‑Stadion in Madrid überreichte Bundespräsident Frank‑Walter Steinmeier Toni Kroos das Bundesverdienstkreuz – und ehrte ihn als “lebende Legende” und “Spielmacher der deutsch‑spanischen Freundschaft”. Diese Zeremonie fand im Rahmen eines Staatsbesuchs in Spanien statt und verlieh der Ehrung eine seltene, symbolträchtige Aura.

Für Kroos war es mehr als eine bloße Auszeichnung. „Es ist extrem besonders für mich, nicht nur wegen des Preises, sondern wegen des Ortes“, erklärte er sichtlich gerührt. Das Bernabéu war über zehn Jahre lang sein Zuhause – dort, so Kroos, habe er seine „tollste Zeit“ erlebt. Die Ehrung teile er bewusst mit seinem Stiftungsteam, denn: „Im Fußball habe ich gelernt, dass man Erfolge nur im Team erzielt.“

Toni Kroos: Vom Weltmeister zum Kinderheld

Sportlicher Glanz allein hätte diese Würdigung nicht gerechtfertigt. Vielmehr steht Kroos’ soziales Engagement im Zentrum — seit rund zehn Jahren setzt sich die Toni‑Kroos‑Stiftung für schwer‐ und chronisch kranke Kinder und ihre Familien ein. Steinmeier bedankte sich „von Herzen“ für diese Arbeit, die Kindern Lebensqualität, Normalität und Hoffnung schenke.

In seiner Rede betonte Steinmeier, dass Toni Kroos seine Legendenrolle nicht nur sportlich verdiene. Er sei stets „das Herz seiner Mannschaft“ gewesen und habe – mit sympathischem und besonnenem Auftreten sowie technischer Brillanz – zahlreiche Talente und Fans inspiriert. Zudem sei er ein verbindendes Element zwischen Deutschland und Spanien.

Fußball-Legende in seinem „Wohnzimmer“ Bernabeu geehrt

Mit Kroos ist im Jahr 2025 bereits der dritte Fußballer mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Zuvor hatten Philipp Lahm und Gerald Asamoah die Auszeichnung erhalten – jeweils für ihr gesellschaftliches Engagement. Im Unterschied zu ihnen erfolgte Kroos’ Ehrung auf höchst symbolischer Bühne: im Herzen eines der größten Fußballtempel Europas.