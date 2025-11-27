Lieber Basketball? Sohn von NFL-Legende Tom Brady trainiert schon mit NBA-Star

SPORT1 27.11.2025 • 14:47 Uhr In seltenen Instagram-Fotos wirft NFL-Legende Tom Brady mit seinem 18-jährigen Sohn Jack und NBA-Star Karl-Anthony Towns Körbe – und Jack überragt seinen legendären Vater deutlich.

Tom Brady zeigt sich selten so persönlich – doch ein neuer Instagram-Post sorgt für Aufsehen: Gemeinsam mit seinem 18-jährigen Sohn Jack und NBA-Star Karl‑Anthony Towns posiert der siebenmalige Super-Bowl‑Champion erstmals beim Basketball.

Was auffällt: Jack überragt seinen Vater deutlich und lässt keinen Zweifel daran, dass er gerade einen regelrechten Wachstumsschub hinter sich hat.

NBA statt NFL? Jack Brady im Rampenlicht

In einer Bilderserie vom 25. November sind Tom Brady (48), sein Sohn Jack und Karl‑Anthony Towns (30) auf einem Basketballplatz zu sehen. Die Szene: Jack dribbelt, führt Gespräche mit Towns, und in einer Aktion vollzieht er sogar einen überragenden Dunk – während Brady und Towns zuschauen. Dieser kurze, aber aussagekräftige Auftritt lässt einen klaren Eindruck zurück: Jack scheint sich zunehmend dem Basketball zuzuwenden und fühlt sich Off-Court sichtlich wohl. Die am Bild hinzugefügte Caption von Towns – „Next time we’re running routes?“ zugespitzt in Richtung Football – unterstreicht die sportliche Vielseitigkeit der Familie.

Der öffentliche Fokus liegt schnell auf der Körpergröße: Laut Jack’s Hudl-Profil misst er stattliche 1,98 m – und überragt damit seinen Vater um gut fünf Zentimeter. Tom Brady selbst bringt es auf rund 1,93 m (6′4″). Beobachter in den USA sprechen bereits davon, dass Jack „in jedem Fall größer“ als sein Vater ist und fast die Körpergröße eines NBA-Centers erreicht.

Von Golf bis Basketball: Der sportliche Weg des Brady-Erben

Schon im Sommer wurden Fotos geteilt, auf denen ein junger Jack beim Golfen seinen Vater klar überragt. Kommentatoren wie Rob Gronkowski scherzten damals: „Jack is way more beastly than you.“ Auch damals fiel auf, wie groß der Teenager schon ist – und dass sein sportliches Potenzial längst nicht auf Football beschränkt ist.

Gute Zahlen an der High School - Folgt eine College-Karriere?

Der 18-jährige Jack, Sohn von Tom und Schauspielerin Bridget Moynahan, scheint gerade in eine neue Phase hineinzuwachsen – körperlich wie sportlich. Er spielt Basketball an der Riverdale County School in der Bronx und kann bereits auf gute Statistiken in Liga-Spielen verweisen (durchschnittlich 11 Punkte und 7 Rebounds) – ein deutlicher Hinweis auf Talent und Leidenschaft.