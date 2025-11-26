Promi-Darts-WM: Hummels und Calmund am Start

SPORT1 26.11.2025 • 13:40 Uhr Nach der Darts-WM messen sich auch wieder einige Promis wie Reiner Calmund an der Scheibe. Die Promi-Darts-WM steigt diesmal in Bonn.

Sechs bekannte Gesichter aus Sport, Show und Kulinarik werfen am 4. Januar 2026 die Dartpfeile – und das live aus Bonn.

Kurz nach dem großen Finale der PDC‑Weltmeisterschaft am Ally Pally (Die Darts-WM 2026 ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) beginnt in Deutschland der Promi‑Darts‑Wahnsinn – mit echtem WM‑Flair.

Die Promi‑Darts‑WM: Einen Tag nach dem Finale der echten WM

Nur einen Tag nach dem PDC‑Finale steigt am 4. Januar 2026 um 20:15 Uhr das Promi-Turnier – live aus dem Maritim Hotel Bonn. Sechs Promis treten in Zweierteams gegen die Darts‑Elite an – mit einem klaren Ziel: 501 Punkte wegzuwerfen und mit einem Doppelwurf den Titel zu holen.

Christian Düren führt bei Pro 7 durch den Abend, Elmar Paulke kommentiert – ein Duo, das Darts‑Fans seit Jahren bestens bekannt ist.

Das Staraufgebot: Calmund, Cathy Hummels und Ailton

Mit dabei sind echte Persönlichkeiten auf und abseits des Platzes: Fußballmanager-Legende Reiner „Calli“ Calmund, Moderatorin und Ex von Weltmeister Mats Cathy Hummels, Torjäger-Legende Ailton, Musiker und Extremsportler Joey Kelly, TV-Moderatorin Gülcan Kamps und TV-Koch Alexander Kumptner.

Wer von ihnen behält die Nerven und klopft als Promi-Darts-Weltmeister das Jahr 2026 an?

Promi-WM findet in Bonn statt

Im klassischen 501-Double-Out-Modus starten alle Teams bei 501 Punkten und werfen ab, um so schnell wie möglich auf exakt Null zu kommen – inklusive des finalen Doppelfeldes. Was könnte den Nervenkitzel deutlicher steigern? Für den Austragungsort wählte man das Maritim Hotel Bonn – das sich für einen Abend in eine Darts-Arena verwandelt. Tickets sind bereits erhältlich.